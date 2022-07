Gut Aiderbichl nimmt nun auch scharfe Hunde auf

Die Stadt zahlt Aiderbichl 70.000 Euro für die Abnahme aller beschlagnahmten Hunde. Der Beschluss im Stadtsenat, das Geld für das Tierheim in großen Teilen nach Gut Aiderbichl zu lenken, erfolgte gegen die Stimmen von SPÖ und Bürgerliste.

Er habe mit dem Konflikt der Stadt mit dem Tierheim nichts am Hut, betont Dieter Ehrengruber, Chef von Gut Aiderbichl in Henndorf. "Ich kenne diese Geschichte nicht, das ist auch überhaupt nicht meine Baustelle." Was Ehrengruber sagen kann, ist, dass er sich über das jüngste Projekt der Tierrettungsstiftung freut und es vorantreiben will: Aiderbichl wird sämtliche im Gebiet der Stadt Salzburg beschlagnahmten und herrenlosen Hunde übernehmen und dafür fürs Erste eine Bereitstellungsgebühr von 70.000 Euro erhalten. "Das ist ohnehin nur ...