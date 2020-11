Gut verbunden mit Alois Hettegger

800 Anrufe täglich brachten Alois Hettegger in seine 45 Dienstjahren als Telefonist nicht aus der Ruhe. Seine Aufgabe beherrschte er im wahrsten Sinne des Wortes "blind".

Mit einem freundlichen, aber knappen "Krankenhaus Schwarzach, Grüß Gott" meldete sich Alois Hettegger 41 Jahre lang am Telefon. Die letzten vier Jahre wechselte er aufgrund der Namensänderung des Spitals zur Begrüßung "Kardinal Schwarzenberg Klinikum, Grüß Gott". Dazu Hettegger: "Bei vielen Betrieben sind die Begrüßungsfloskeln am Telefon so lange, dass ich in dieser Zeit schon ein ganzes Telefonat abgewickelt bzw. an die gewünschte Stelle weitervermittelt habe."

Effizienz und Schnelligkeit waren bei seiner 45-jährigen Tätigkeit als Telefonist auch notwendig. An ...