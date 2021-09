Gutachterin im Fall David: Ärzte sollen nach Auftritt der Komplikationen falsch reagiert haben

Der Prozess im Fall David soll am Freitag ins Finale gehen. Am Landesgericht wird das mittlerweile dritte Gutachten einer deutschen Anästhesistin erörtert.

Wer hat Schuld am Tod des 17 Monate alten David? Diese Frage soll am Freitag am Landesgericht Salzburg geklärt werden. Zuletzt wurde der Prozess vor genau einem Jahr vertagt, nachdem Richterin Gabriele Glatz beim letzten Prozesstermin einen "massiven Widerspruch" bei der Erörterung des schriftlichen Gutachtens des Anästhesie-Sachverständigen im Vergleich zu dessen mündlichen Aussagen gesehen hatte. Seit Ende Juli gibt es nun ein neues Gutachten der deutschen Anästhesistin und Chefärztin Karin Becke-Jakob. Dieses mittlerweile dritte Gutachten wird am Freitag seit dem ...