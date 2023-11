Gute Nachricht: Waldrappe schaffen Alpenüberquerung in letzter Sekunde

Das Waldrappteam hatte sich eigentlich schon darauf eingestellt, alle Vögel nördlich der Alpen einzufangen und mit Autos über die Alpen zu transportieren. Doch dank Wetterglück kam es anders.

Gleich vorweg: Über das Schicksal des in Schweden gestrandeten Waldrapps ist noch nichts Neues bekannt. Die Zeit für eine Rettung des Vogels und die nötigen Genehmigungen wird allerdings knapp.

Gleichzeitig kann das Waldrappteam, das sich seit 20 Jahren dafür einsetzt, dass der ausgerottete Zugvogel in Mitteleuropa wieder heimisch wird, eine Erfolgsmeldung verkünden. Gerade noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch der vergangenen Tage haben 24 Waldrappe aus eigener Kraft die Alpenüberquerung geschafft. Die Gruppe aus zehn adulten und 14 Jungtieren stammt aus den Brutkolonien Burghausen und Kuchl befand sich zuletzt im Pinzgau. Die Mitarbeiterinnen des Waldrappteams hatten sich bereits darauf eingestellt, die Vögel einzufangen und mit Autos nach Südtirol zu fahren. Doch die "Waldis" nutzten das teilweise sonnige Wetter mit Nordwind am 24. November aus und begannen vor den Augen der Vogelexpertinnen zu kreisen und zum Flug Richtung Süden in das Krimmltal anzusetzen.

Nach bangen Stunden des Wartens gingen die ersten GPS-Positionen der mit Sendern ausgestatteten Vögeln aus dem Südtiroler Ahrntal ein und bestätigten den erfolgreichen Überflug eines 2700 Meter hohen Passes. Von dort flogen sie zielstrebig weiter in die Po-Ebene, in Richtung ihres Wintergebietes in der Toskana. "Es ist Es ist die größte Gruppe, die im Verlauf des Projektes bisher gemeinsam über die Alpen geflogen ist", sagt Projektleiter Johannes Fritz. Der Nordwind habe den Waldrappen offenbar geholfen, die nötige Flughöhe zu erreichen.

Unerklärtes Phänomen: Waldrappe fliegen gleichzeitig ab

Auch diesmal habe sich wieder ein bisher weitgehend unerforschtes und spannendes Phänomen beobachten lassen: "Wir wissen anhand zahlreicher Fälle, dass Waldrappe an weit voneinander entfernten Orten im Alpenraum häufig synchron fliegen", erklärt Fritz. Auch dieses Mal ging die Hoffnung auf: Auch die Vögel, die sich "wild" in der Schweiz in Rümlang angesiedelt hatten, brachen am selben Tag auf und schafften die Alpenüberquerung. Bis auf einen Jungvogel hätten mittlerweile alle das Wintergebiet erreicht. Damit sei nicht nur der erste Brutversuch von "wilden" Waldrappen in der Schweiz erfolgreich verlaufen - die Tiere gründeten auch eine direkte Zugroute in ihr Wintergebiet in der Toskana. "Damit hat die Schweiz nach 400 Jahren wieder wilde, migrierende Waldrappe! Das ist ein unverhoffter, großer Erfolg für das Projekt", betont Fritz. Das Waldrappteam werde daher eine neue Kolonie in Goldau gründen, das genau auf der Zugroute der Rümlanger Waldrappe liegt.

Waldrappe am Bodensee brauchen andere Zugroute

Auch die Waldrappe in der Kolonie Überlingen am Bodensee (Baden-Württemberg) wagten am 24. November einen Flugversuch. Allerdings drehten sie wieder um. Das bestätige die Erfahrung der vergangenen Jahre, sagte Fritz. Daher habe man für diese Kolonie eine drei Mal so lange, alternative Route nach Andalusien (Spanien) etabliert. Diese wurde heuer erstmals mit 32 Jungvögeln bewältigt - begleitet von Leichtflugzeugen, in denen ein Pilot und eine der Zieheltern sitzt. Johannes Fritz war selbst einer der Piloten.

Trotz Erfolgen ist das Einfangen ein fixer Bestandteil geworden

Der immer spätere Abflug der Waldrappe aufgrund des Klimawandels und des guten Nahrungsangebotes nördlich der Alpen macht ein menschliches Eingreifen mittlerweile unabdingbar. Bis zum 24. November befand sich der Großteil der Waldrappe in den Kolonien Burghausen, Kuchl und Überlingen noch nördlich der Alpen. In den vergangenen Tagen wurden 15 Vögel in Graubünden eingefangen und

überstellt. In Salzburg wurden bislang 14 Vögel eingefangen und transferiert - fünf "Waldis" müsse man noch einfangen, heißt es.

"Der Fang und Transfer der Vögel ist inzwischen leider eine unvermeidliche, alljährliche Maßnahme und eine große Herausforderung", sagt Fritz. Besonderer Dank gebühre den Birdmanagerinnen Daniela Trobe, Corinna Esterer und Anne-Gabriela Schmalstieg. Unterstützt werden diese von Bernhard Gönner und zahlreichen Freiwilligen.