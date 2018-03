Gute Stimmung vor dem Fußball-Schlager Salzburg gegen Dortmund

Stunden vor dem Anpfiff zum Europa-League-Spiel Red Bull Salzburg gegen Borussia Dortmund war von Hektik keine Rede. SN-Lokalaugenschein in der Innenstadt.

Ein nicht alltägliches Bild bot sich am Donnerstagnachmittag den vielen Touristen am Mozart- und Residenzplatz: Knapp zwei Dutzend Polizeiautos standen in Reih und Glied neben der Mozartstatue und dem Residenzbrunnen. "Heute ist ein großes Fußballspiel, darum die viele Polizei", klärte eine Fremdenführerin eine Besuchergruppe auf.

Die zahlreichen Beamten, vorwiegend aus Oberösterreich und Vorarlberg hatten am Nachmittag nicht allzu viel zu tun. Vor dem Schlagerspiel FC Red Bull Salzburg gegen Borussia Dortmund waren kaum deutsche Fans zu sichten. Nur vereinzelt spazierten kleine Gruppen mit den gelb-schwarzen Schals durch die Innenstadt. Einen Marsch mit gewalttätigen Fans gab es nicht.

Gute Stimmung bei den Fans

Unter den Dortmundfans, manche genehmigten sich bei strahlendem Sonnenschein im Gastgarten des Cafe Glockenspiel einige Biere, trafen die SN auch die Familie Serafini. "Wir hatten einige Tage Urlaub am Tegernsee, dann beschlossen wir als krönenden Abschluss das Fußballspiel in Salzburg zu besuchen", sagte Familienoberhaupt Andreas Serafini. "Salzburg ist eine schöne Stadt, aber im Fußball gewinnt Dortmund", bestätigten auch seine Tochter und sein Bruder. Nur Sohn Philipp trug keinen Dortmund-Schal: "Ich bin ein Bayern-Fan. Da bin ich genau", sagte er. Wie das Spiel Salzburg gegen Dortmund wohl enden werde? "Wir tippen auf zwischen 2:0 bis 5:0, also Dortmund kommt in der Europa-League weiter."

Wenige Meter entfernt hat der stadtbekannte Pantomime "Mister Silver" prophylaktisch zwei Aufkleber von Borussia Dortmund auf seinen Info-Ständer befestigt. "Nicht dass ich gleich ein Fan bin, aber sicher ist sicher", sagte er mit einem Schmunzeln. Ein Kamerateam eines TV-Senders fing die willkommene Szene gleich ein.

Zu diesem Zeitpunkt begannen Sicherheitskräfte mit den Überprüfungen in und rund um das Red Bull-Stadion in Wals. Sämtliche Kabinen, Gänge und später auch die Tribünen wurden nach Gefahrenquellen inspiziert.

Parallel spazierten zwei sogenannte szenekundige Polizeibeamte aus Dortmund mit Salzburger Kollegen durch die Innenstadt. Man wolle auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, hieß es.

Noch Ruhe auf der Party-Meile

Doch an der Salzburger Party-Meile am Rudolfskai blieb es auch am späteren Nachmittag durchaus überschaubar. Nur wenige Fußball-Fans stellten sich dort ein, obwohl im Internet speziell für Dortmund-Fans Werbung gemacht worden war.

Ähnlich überschaubar bot sich das Bild am Nachmittag rund um das Fußball-Stadion. Die letzten Getränkelieferungen wurden zu den Stationen gebracht, die zahlreichen Security-Mitarbeiter an den Parkplatz-Einfahrten regelten routinemäßig den Verkehr.

Im Red-Bull-Fanshop suchten zu dieser Zeit zwei Fußball-Fans aus dem Lungau nach passenden Schals und Kappen. Ernst Pfeifenberger aus St. Michael und Josef König aus Muhr wurden fündig. "Wir sind schon früher losgefahren und jetzt natürlich viel zu früh da. Wir kommen ja aus dem Lungau", sagten sie. Aber sie seien überaus froh, noch zwei Karten für das Schlagerspiel bekommen zu haben. "Einfach war es nicht", sagten sie. "Aber hoffentlich gewinnt Red Bull Salzburg oder kommt zumindest weiter."