Gutscheine für Schulartikel sind eine Hilfe beim Start

Für viele Familien bedeutet der Schulbeginn eine große finanzielle Belastung. Im Rahmen der Aktion "Schulstartklar!" werden an Schülerinnen und Schüler aus Haushalten mit Mindestsicherung, Sozialhilfe oder Sozialunterstützung Gutscheine im Wert von 80 Euro für Schulartikel verteilt, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Sozialministeriums finanziert werden. Im Rahmen des Projekts "Schulstart Plus" erhalten Familien pro Kind 40 Euro in Form von Sodexo-Gutscheinen als Unterstützung gegen die Teuerung sowie für weitere Ausgaben rund um den Schulbeginn, die aus Mitteln ...