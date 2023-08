Gutshof Glanegg: Grünes Urgestein kritisiert Sperre des Radwegs durch Max Mayr Melnhof

Der Grödiger Umweltaktivist und Ex-Grüne Wolfgang Sonntagbauer übt massive Kritik an der baustellenbedingten Sperre des Radwegs, der durch den Gutshof von Max Mayr Melnhof in Glanegg führt. Das Ausweichen entlang der Landesstraße sei gefährlich. Zudem sei die Sperre nur ein Vorwand, weil Mayr Melnhof das Wegerecht ein Dorn im Auge sei.

Wolfgang Sonntagbauer sagt, dass das Schild mit dem Zusatz „bis auf Widerruf gestattet“ illegal sei. „Durch den Gutshof hat die ehemalige Landesstraße geführt, da besteht ein allgemeines Wegerecht.“ Wegen einer Baustelle ist der Fußweg seit Anfang August gesperrt. Rechts im Hintergrund: die Landesstraße, an der die Gemeinde einen Radweg errichten lassen will.

Das Schloss Glanegg in Grödig ist weithin sichtbar. Am Fuße des Schlosshügels befindet sich der Gutshof, der aus dem 15. Jahrhundert stammt und die Verwaltung des Gutsherrn May Mayr Melnhof sowie etliche Firmen und das Honorarkonsulat von Brasilien beherbergt.

