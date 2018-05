Gymnasiasten schnupperten probeweise Uni-Luft

Vorlesung, Arbeitsauftrag, Übung: Den Universitätsbetrieb von innen lernten Dutzende Oberstufen- Schülerinnen und -Schüler kennen. Thema der Veranstaltung: Werbung und ihre Versprechen.

"Geiz ist geil", "Weil ich ein Mädchen bin", "... verleiht Flügel!", "... macht Kinder froh!" Wer kennt sie nicht, die Sprüche, denen wir tagtäglich in Zeitungen, Radio, Fernsehen und im Internet begegnen. "Es ist ganz wichtig, dass wir die entsprechenden Produkte mit diesen Slogans in Verbindung bringen, denn so bleiben sie uns im Gedächtnis hängen und entfalten ihre Wirkung", erklärt Cornelia Brunnauer von Gendup, Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung an der Universität Salzburg.

Werbung zielt genau auf die Altersgruppe ab

Sie hält eine Vorlesung zum Thema Werbung, ihre Versprechungen und die damit verbundenen Klischees und Rollenbilder vor knapp 100 Oberstufenschülerinnen und -schülern, die damit bei der Schüleruni probeweise Uni-Luft schnupperten.

Damit sind sie haargenau jene Altersgruppe, die Werbung ganz besonders im Fokus hat. "Werbung spricht ganz gezielt Jugendliche von 14-18 Jahren an und bildet daher hauptsächlich junge Menschen ab. Im Schnitt haben Jugendliche von 12 bis 18 im Jahr 1600 Euro zum Ausgeben zur Verfügung, Geld, das man natürlich haben will. Überdies sollen die Käufer bereits in jungen Jahren auf bestimmte Marken konditioniert werden, damit sie diese auch noch in 10, 20 oder 30 Jahren kaufen, wenn sie noch mehr Geld haben", erläutert Brunnauer weiter. Auch wenn Jugendliche heutzutage sehr selbstbestimmt agieren und ihre Interessen sehr rasch wechseln, sind Marketingspezialisten ständig hinter ihnen her, um herauszufinden, wie sie am besten anzusprechen sind.

Werbung ist laut, bunt und schrill

Als Strategie dient dazu AIDA, das sich aus den Anfangsbuchstaben von attention (Aufmerksamkeit), interest (Interesse wecken), desire (Wunsch nach dem Produkt) und action (Kaufhandlung) zusammensetzt. "Garniert wird die Werbung mit knallig-bunten Bildern, sie ist laut und will uns gefallen, egal ob das Produkt nützlich oder praktisch ist, sie spricht Gefühle an und schaut genau, womit sie bei wem punkten kann."

Kritische Jugendliche

Anschaulich wird das Thema anhand des Werbefilms eines bekannten Erfrischungsgetränkes, das die jungen Leute bei der anschließenden Übung analysieren. "Das Produkt verbindet man sofort mit dem Lied im Video", hat Simon festgestellt. "Da merkt man, wie einfach man gestrickt ist, wenn die Musik voll ins Ohr geht", merkt Alice an und bestätigt damit Brunnauers Aussage von den Gefühlen, die angesprochen werden: "Dieser Film steht beispielhaft für viele. Er erzählt eine Geschichte, die wir gerne selbst erleben bzw. weiter erzählen würden, bei der wir uns besser fühlen. Dabei geht es um Freundschaft und Beziehungen, die wir vielleicht selbst gerne hätten. Und immer rückt das Produkt ins Bild, damit es in Verbindung gebracht wird."

Sarah ist darüber nachdenklich geworden. "Ich werde in Zukunft noch intensiver drauf schauen, was mir diese Werbung vermitteln will, was sie von mir will, und hoffentlich kritischer reagieren."