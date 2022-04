Gynäkologie in Tamsweg gesperrt: Approbation für neuen Primar verzögert sich

Voraussichtlich für neun Tage müssen die Lungauerinnen für Geburten in andere Spitäler. Ab Juli sollen laut den SALK dort wieder vier Mediziner tätig sein.

Die Salzburger Landeskliniken (SALK) teilen mit, dass die Gynäkologie im Krankenhaus Tamsweg von 13. April bis zum 22. April gesperrt werden muss. Der Grund ist laut den SALK, dass sich die Eintragung des neuen Primar Anasthasios Alimisis in die österreichische Ärzteliste verzögert.

Die SALK gehen davon aus, dass dieser Formalakt in den nächsten Wochen positiv abgeschlossen werden kann. Die Österreichische Ärztekammer wirke hier unterstützend mit.

Die beiden weiteren Fachärzte der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Landesklinik Tamsweg können aufgrund des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes den Betrieb der Abteilung nicht mehr rund um die Uhr aufrechterhalten. Auch in der Landesklinik Hallein und am Uniklinikum Salzburg ist aufgrund der Corona-Pandemie und des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes die Personalsituation weiterhin derart angespannt, dass keine Ärztinnen und Ärzte für Tamsweg abgestellt werden können, hieß es am Montag.

Die Sperre sei eine vorübergehende Maßnahme, die sich auf neun Tage beschränke. Die Salzburger Landeskliniken stehen derzeit in Verhandlungen mit einem weiteren Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, sodass ab dem 1. Juli insgesamt vier Ärzte für die Abteilung in Tamsweg zur Verfügung stehen sollten.

Die SALK informieren über die vorübergehende Sperre auch das Rote Kreuz und die Spitäler in den angrenzenden Regionen (Pongau, Steiermark und Kärnten), damit sich diese Einrichtungen auf etwaige zusätzliche Transporte bzw. Geburten einrichten können. Im vergangenen Jahr kamen in der Landesklinik Tamsweg 177 Babys zur Welt.