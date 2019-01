Am Mittwoch kurz nach 10 Uhr kam es bei AustroCel Hallein zu einem Arbeitsunfall. Eine Mitarbeiterin hatte in einer mechanischen Werkstatt an einer Drehbank gearbeitet, dabei wurde ihr Haar erfasst. Sie verletzte sich am Kopf. Die Frau war nach dem Unfall bei Bewusstsein und ansprechbar, Kollegen vor Ort leisteten sofort erste Hilfe. Der verständigte Rettungshubschrauber brachte die Verletzte unverzüglich ins UKH Salzburg. Der genaue Unfallhergang wird zur Zeit untersucht.

Quelle: SN