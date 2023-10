Haben zwei junge Männer eine 17-jährige Pinzgauerin massiv missbraucht? - Prozess in Salzburg

Geht es nach Staatsanwalt Roland Finster, so wurde eine damals 17-jährige Jugendliche Ende 2022 in Zell am See von zwei 19-jährigen Syrern massiv sexuell missbraucht. Am Freitag stand das Duo in Salzburg vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Verena Wegleiter). Die jungen Syrer bestreiten die Vorwürfe.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Den beiden Syrern wird am Landesgericht Salzburg der Prozess gemacht.