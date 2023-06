"Habt ihr auch Platzpatronen?" - Polizei stellt sich in Salzburg Fragen von Schülern

Salzburgs Exekutive stellt an den Schulen ihre Arbeit vor - und wird dabei mit der Außensicht junger Menschen konfrontiert.

Was macht eigentlich die Polizei? Wenn sich die jungen Frauen und Männer an Salzburger Oberstufenschulen diese Frage stellen, können sie nun Antworten haben. Salzburgs Polizei geht nämlich in einer Vortragsreihe an diese Schulen, um ihre Arbeit vorzustellen. Die erste Veranstaltung dieser Art hat am Donnerstag am Borg in Salzburg-Nonntal stattgefunden.

Rund 50 junge Leute haben dazu in dem zum Vortragssaal adaptierten Kantinenraum Platz genommen. Neben Bildungslandesrätin Daniela Gutschi, Bildungsdirektor Rudolf Mair und Landespolizeichef Bernhard Rausch steht Hans Wolfgruber ...