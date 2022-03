Hackerangriff auf die Universität Salzburg: Nicht nur Mails betroffen

Schadsoftware wurde auf den Servern der Uni Salzburg installiert.

Rund 3000 Bedienstete der Universität Salzburg sind weiterhin per Mail nicht erreichbar. "Der Angreifer ist doch tiefer eingedrungen als nur auf die Mailserver", diese Mitteilung erreichte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Donnerstag aus dem Rektorat und dem IT-Service. Eine bislang nicht bekannte Schadsoftware soll auf den Servern installiert worden sein. Daher sei es nicht möglich, den Analyse - und Reparaturvorgang abzuschließen. Ein externes Unternehmen und die IT-Mitarbeiter der Uni arbeiten am Problem. Die Konten der Studierenden sind nicht betroffen.

