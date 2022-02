Häftling in Salzburg verurteilt - er hatte Justizwachebeamte aufgefordert, ihn freizulassen

Mit einer kuriosen Anklage betreffend den Verbrechenstatbestand des Amtsmissbrauchs befasste sich Mittwoch am Landesgericht ein Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Markus Hanl. Auf der Anklagebank: ein mehrfach vorbestrafter 27-jähriger Häftling. Der wegen einer psychischen Störung im Maßnahmenvollzug untergebrachte Salzburger soll demnach gleich zwei Mal versucht haben, Justizwachebeamte dazu zu bestimmen, dass sie ihn frei lassen, also ihm die Flucht ermöglichen.

Der eigentlich in einer Anstalt für zurechnungsfähige, aber höhergradig geistig abnorme Rechtsbrecher untergebrachte Angeklagte befand sich zu den inkriminierten Tatzeiten in der Justizanstalt Salzburg. Im Februar 2021 soll er über die Gegensprechanlage seines Haftraums vorgetäuscht haben, eine Rasierklinge verschluckt zu haben. Justizwachebeamte brachten ihn daraufhin ins UKH Salzburg zum Röntgen. In der Klinik angekommen, "hat der Angeklagte, der gar keine Rasierklinge verschluckt hatte, versucht, sich aus den Haltegriffen der Beamten zu befreien. Und er hat sie aufgefordert, ihn frei zu lassen - und zwar mit folgenden Worten: ,Lasst 's mich laufen. Ihr braucht' mich ja einfach nur wegrennen zu lassen'", so der Staatsanwalt im Prozess. Bevor die Wachebeamten den 27-Jährigen wieder ins Gefängnis zurückbrachten, soll er um sich geschlagen und nach einem Beamten auch gezielt getreten haben.

Dem nicht genug täuschte der Angeklagte im Juni 2021 erneut das Verschlucken einer Rasierklinge vor. Wieder brachten ihn Wachebeamte in ein Spital. Und wieder soll er diese aufgefordert haben, ihn laufen zu lassen. RA Josef Wolff, Verfahrenshelfer des Angeklagten, hegte starke Zweifel, dass "hier tatsächlich Anstiftungen zum Amtsmissbrauch vorlagen. Es wird wohl oft vorkommen, dass Häftlinge zu den Wachebeamten sagen, sie sollen sie laufen lassen. Aus meiner Sicht handelt es sich hier um einen untauglichen Versuch."

Der Angeklagte selbst machte teils konfuse Angaben; so sagte er, "dass ich eigentlich nur wollte, dass sie mich normal gehen lassen, weil sie mich so fest gehalten haben. Andererseits meinte er, dass er "beim zweiten Vorfall flüchten wollte".

Der Schöffensenat sprach den 27-Jährigen schließlich wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch, Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung in anderem Kontext schuldig. Das bereits rechtskräftige Urteil: zwölf Monate teilbedingte Haft, vier davon unbedingt. Der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung: "Ein versuchte Bestimmung zum Amtsmissbrauch liegt hier vor - mit Bauchweh." Der bestehenden Judikatur zufolge "ist derjenige zu bestrafen, der etwa Polizisten oder Justizwachebeamte auffordert, ihn freizulassen".