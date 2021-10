Häftling zwei Jahre nach Verschwinden in Salzburg gefasst

Ein 26-Jähriger war nach dem Freigang nicht ins Gefängnis zurückgekehrt. Am Freitag konnte er festgenommen werden.

Ein Salzburger, der am 13. Dezember 2019 nicht mehr von einem genehmigten Ausgang in die Justizanstalt Salzburg zurückkam, wurde von Polizisten der Fremdenpolizei geschnappt. Die Beamten nahmen den Mann am Freitagmorgen in Salzburg Taxham fest. Der Salzburger hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich und wird angezeigt. Die Polizisten brachten den 26-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg.