Laut einer Anfragebeantwortung wurden seit der Eröffnung der Justizanstalt Puch-Urstein von deren Insassen mehr als 20.000 Euro Schaden verursacht.

Die TV-Geräte gehören in der Justizanstalt in Puch-Urstein zur "Haftraum-Standardausstattung", wie Leiter Dietmar Knebel sagt. Bei der Eröffnung des Neubaus 2015 sei das in Österreich "schon ein Novum" gewesen. Wertgeschätzt werden die Fernseher offenbar nicht von allen Insassen. In den ...