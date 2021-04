"Hätte ich die Wahl, würde ich nicht betteln

Jede Nacht setzten sich Ehrenamtliche für Notreisende in Salzburg ein. Was sie antreibt und warum das Notquartier für den Winter noch im Frühling geöffnet ist.

Wenn das gigantische Ohr aus der Außenseite der Kirche im Dunkeln liegt, geht das Licht im Inneren der Pfarre in Elisabeth-Vorstadt an. Durch die Fenster des Saals weicht zwar das Licht nicht außen, jedoch nicht die Wärme. Deshalb wird der Pfarrsaal in Winternächten regelmäßig zum Zufluchtsort für Obdachlose.

Das Projekt heißt Biwak und wird seit vier Jahren von der Katholischen Hochschulgemeinde in Salzburg organisiert. Dabei werden kirchliche Räume für Obdachlose geöffnet, die in anderen Notschlafstellen keinen Platz gefunden haben.

Jeden Abend helfen Ehrenamtliche im Pfarrsaal mit. Zwei davon sind Magdalena Heller und Umut Basar. Um kurz nach halb zehn füllen die Studenten schwarze Eimer mit Wasser und Seife. Sie stellen sie vor Stühle im Pfarrsaal, auf denen in wenigen Minuten die Obdachlosen Platz nehmen. Routiniert legen sie Früchteebeutel bereit und füllen heißes Wasser in eine Kanne.

SN/boschner Drei der Ehrenamtlichen des Projekts. Von links: Umut Basar, Nicola Schlag und Max Leitich.

Als es kurz vor zehn ist, zieht Hektik auf. Jetzt muss es plötzlich schnell gehen, die Roma warten bereits vor dem Eingang - die meisten davon Paare. Nacheinander kommen sie durch die Tür, ziehen ihre Schuhe aus, nehmen Platz und tauchen ihre Füße ins Wasser. "Das ist immer das erste, das passiert, wenn wir aufsperren", sagt Herbert Müller, einer der Leiter der Notschlafstelle. "Das gibt ihnen ein gutes Gefühl und ist hygienischer." Magdalena und Umut tauschen das Wasser, die nächsten vier Roma nehmen Platz. An diesem Abend stehen insgesamt 16 Roma vor dem Notquartier, ein weiterer österreichischer Obdachloser wird später am Abend noch an der Tür klopfen. "Coronabedingt sind derzeit weniger Notreisende in Salzburg als in der vergangenen Jahren", sagt Herbert Müller, ein der Biwak-Projektleiter. Dennoch habe man sich entschieden, das Quartiert nicht mit Ostern zu schließen - so wie es bisher der Fall war. Zum einen liege das am derzeitigen ungewöhnlich wechselhaften Wetter. "Gleichzeitig hat die Frauennotschalfstelle der Caritas bereits geschlossen", sagt Müller. Das führe an Regentagen zu einem Ansturm auf das Biwak-Notquartier. Außerdem würde ein Wachdienst vom Schlafen an der S-Bahnstation Mülln hindern, erzählt eine der Notreisenden. Das sei der Grund, warum sie derzeit zum ersten Mal im Quartier unterkomme. Bisher haben sie bei jedem Wetter im Freien geschlafen - auch im Winter bei Minusgraden. Ihr Name ist Olympia. Sie und ihr Mann haben ihre Schaumstoffmatratze in einer Ecke des Pfarrsaals ausgerollte. Darüber liegt eine Wolldecke mit dunkelbraunem Blumenmuster. Sie sprechen nur wenige Worte deutsch. Student und Ehrenamtlicher Max Leitich übersetzt aus dem Rumänischen. Olympia kommt mit ihrem Mann seit sechs Jahren nach Salzburg. "Ich würde nicht kommen, wenn ich es nicht müsste", sagt sie. In ihrem Heimatdorf gebe es keine Arbeit und keine Perspektive. "Das verdiente Geld schicken wir nach Hause zu unserer Familie." Das sei nicht viel, doch immerhin könnten sie damit Fixkosten im Rumänien bezahlen.

"Viele der Notreisenden hoffen darauf, im Sommer einen Job zu bekommen", sagt Biwak-Leiter Norbert Müller. Coronabedingt seien die Chancen auf eine Beschäftigung in der Gastronomie oder am Bau noch einmal gesunken. Das beobachtet auch der Ehrenamtliche Max Leitich. Er ist einer der wenigen des Projekts, der Rumänisch spricht. "Ich habe mir die Sprache selbst beigebracht, um mich mit den Roma verständigen zu können", sagt er. Vier mal sei er bereits in Rumänien gewesen. Er ist sich sicher: "Die Situation der Notreisenden ist so komplex, das versteht man erst, wenn man in deren Heimatland war." Was er sich wünscht? "Das mehr Leute verstehen, dass die Roma, die in Salzburg sind, keine andere Wahl haben."