Haft für 21-Jährigen wegen versuchten Mordes in Salzburg

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch von einem Geschworenengericht in Salzburg wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Österreicher soll am 27. Februar 2019 auf der Pernerinsel in Hallein im Streit um Drogen einem gleichaltrigen Kontrahenten ein Messer in die Brust gerammt haben. Der Angeklagte gestand eine Körperverletzung ein, bestritt aber eine Mordabsicht.

