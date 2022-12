Haft für Serieneinbrecher in Salzburg:"Brauchte Geld für Crystal Meth"

Im Herbst 2019 brach ein Slowake (31) binnen zwei Monaten in Salzburg und Oberösterreich vier Mal in Privathäuser bzw. Wohnungen ein. Er zwängte dabei die Fenster auf und und machte dann beträchtliche Beute: Uhren, Schmuck, Kameras, eine Fotoausrüstung, Bargeld im Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro.

Am Freitag vor einem Salzburger Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Franziska Schatz) zeigte sich der Slowake voll geständig: "Es war alles wegen meiner Drogensucht. Ich brauchte Geld für Crystal Meth". Sein Verteidiger, RA Tobias Mitterauer, dazu: "Das ist eine besondere Teufelsdroge, inzwischen ist mein Mandant clean. Er will ein anderes Leben führen."

Staatsanwältin Elena Haslinger hob ihrerseits jedoch hervor, dass der Angeklagte schon sieben Mal in der Slowakei und Tschechien verurteilt worden sei - einige Male davon einschlägig. Die Staatsanwältin zum Angeklagten: "Seit 2015 wurden Sie schon zu unbedingten oder bedingten Haftstrafen in einem Ausmaß von insgesamt mehr als fünf Jahren verurteilt. Zudem sind Einbrüche in Wohnstätten für die Opfer besonders belastend - da dringt dann jemand in die engste Privatsphäre ein."

Der Senat verurteilte den Slowaken nun zu zwei Jahren unbedingter Haft, verhängt als Zusatzstrafe zu weiteren zehn Monaten unbedingt, die er 2020 wegen eines Diebstahls in der Slowakei erhalten hatte. Der 31-Jährige nahm das Urteil an; der Staatsanwältin ist es angesichts eines Strafrahmens von einem bis zu zehn Jahren Haft aber zu mild - sie beruft.