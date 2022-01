Haftfähig: Einstiger Rektor des Mozarteums muss Gefängnisstrafe bis 1. Februar antreten

Seit mehr als zwei Jahren, seit Oktober 2019, ist er ein rechtskräftig verurteilter Sexualstraftäter: Jener Musikprofessor, der von 2014 bis 2016 als Rektor des Salzburger Mozarteums und zuvor jahrelang als Präsident der Musikhochschule München firmierte.

Doch bisher war der langjährige Hochschulchef, der wegen teils mehrfacher sexueller Nötigung von zwei Frauen vom Landgericht München I zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden war, noch immer auf freiem Fuß. Der Ex-Rektor - er hat sowohl die deutsche wie auch die österreichische Staatsbürgerschaft - hätte die Haftstrafe eigentlich schon im Jänner 2020 in der bayerischen Justizvollzugsanstalt Landsberg antreten sollen. Er wechselte jedoch von München an seinen Salzburger Wohnort und beantragte, die Haft in Österreich verbüßen zu ...