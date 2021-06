Hagelsturm zog Spur der Verwüstung von Salzburg bis Mondsee

Schwere Unwetter hat es am Dienstagabend zwischen dem Flachgau und dem angrenzenden Oberösterreich gegeben. Mehrere Zentimeter große Hagelkörner gingen nieder. Am Abend könnte es weitere Gewitter geben.

Rund 8000 Schnittblumen des Seekirchner Gärtners Stefan Harasek wurden am Dienstagabend binnen weniger Minuten zerstört. Ein Sturm mit eineinhalb Zentimeter großen Hagelkörnern fegte gegen 19.00 Uhr über die rund 600 Quadratmeter großen Schnittblumenfelder hinweg.

"Sonnenblumen, Dahlien, Schafgarben und Zinnien - sie hatte keine Chance", schildert Juniorchef Stefan Harasek. Aber auch die Freilandstauden wurden jetzt vor Beginn der Hauptsaison arg in Mitleidenschaft gezogen. "Wir werden schauen, was wir retten können. Immerhin wurden unsere Glashäuser nicht beschädigt", sagt der Seekirchner Unternehmer. In einer Unterführung in Seekirchen hatten sich die Hagelkörner zu regelrechten "Eisschollen" verbunden.

"In diesem Ausmaß haben wir das hier noch nie erlebt", schildert Herbert Költringer, der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen. Daneben mussten seine Einsatzkräfte zu 35 weiteren Einsatzorten ausrücken - in erster Linie wegen umgestürzter Bäume und überfluteter Keller.

Zu einer Personensuche auf dem Wallersee rückte die Wasserrettung mit zwei Booten und Sonarsuchgeräten aus. Der Bademeister von Henndorf hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil er vermutete, dass sich noch Schwimmer etwa 100 bis 150 Meter vom Ufer entfernt befänden. "Vor dem zweiten Gewitter wurde die Suche ergebnislos abgebrochen", schildert Ortsstellenleiter Constantin Naderer. Es habe keine Anzeichen auf Personen im Wasser gegeben.

Die Salzburger Landeswarnzentrale meldete am Mittwoch um 5.33 Uhr diese Abschluss-Statistik: Unwetter Flachgau - 18 Feuerwehren bei 152 Einsatzstellen mit 583 Mitgliedern bis 02:00 Uhr im Einsatz; hauptbetroffene Gemeinden: Elixhausen, Hallwang, Seekirchen, Henndorf, Strasswalchen und Neumarkt.

Mehrer Zentimeter große Hagelkörner sind unterdessen über Mondsee niedergegangen. "Das Unwetter kam von einer Minute auf die andere und hat den ganzen Garten verwüstet. Auch die Windschutzscheibe unseres Autos wurde zerstört", schildert ein Augenzeuge.

In Hallwang wurden am Sportplatz zwei Autos von umstürzenden Bäumen getroffen. An der Hallwanger Landesstraße beschädigte ein umgestürzter Baum nicht nur ein Hausdach, sondern begrub auch noch ein abgestelltes Auto unter sich.

Insgesamt 89 Einsätze von zehn Feuerwehren mit 256 Feuerwehrmännern und -frauen meldete die Salzburger Landeswarnzentrale bis 21.30 Uhr. Hauptbetroffen waren die Gemeinden Anthering, Elixhausen, Seekirchen, Henndorf und Thalgau. Auch in der Stadt Salzburg musste die Berufsfeuerwehr ausrücken. An der Carl-Zuckmayer-Straße musste ein umgestürzter Baum musste entfernt werden und an der Andräkirche hatte sich ein kleiner Teil - die Feuerwehr sprach von einem nicht einmal ein Viertel Quadratmeter großem Teil - von der Fassade gelöst.

Nichts geht mehr hieß es vorerst auch bei der Bahn. Der Zugverkehr zwischen dem Salzburger Hauptbahnhof und Seekirchen musste ab 19.15 Uhr unterbrochen werden - umgestürzte Bäume hatten die Oberleitung beschädigt.