HAK 1 in Salzburg feiert Europa und schärft Schulprofil

Die Bundeshandelsakademie 1 ist neuerdings Botschafterschule des EU-Parlaments. Im Bundesland Salzburg sind zehn Schulen zertifiziert, die elfte folgt im Herbst.

Es sei eine Sache, in der Theorie vieles über die Institutionen der Europäischen Union zu lernen, meint Schülerin Pia Kravanja aus der Euroklasse 4BK der Bundeshandelsakademie 1 in Salzburg. Seit sie mit ihrer Klasse mehrere Tage in Straßburg verbracht hat und im Plenarsaal des EU-Parlaments Platz nehmen durfte, hat sie auch die praktische Seite kennengelernt. "Die EU unterstützt uns bei vielen Aktivitäten, zudem profitieren wir von Praktika und Projekten mit Partnerschulen aus anderen EU-Ländern", sagt die Schülerin. Ein Umweltprojekt, an ...