HAK Hallein startet mit Industriezweig

Die HAK Hallein hat sich für ihren neuen Schwerpunkt "Industrial Business" große Industriebetriebe aus der Region ins Boot geholt. Der erste Jahrgang startet im Herbst 2019.

Die Begeisterung für den neuen Schwerpunkt steht Elke Austerhuber ins Gesicht geschrieben. "Unsere Schüler werden verschiedene Branchen und Firmengrößen kennenlernen und von Anfang an praxisorientiert arbeiten. Fix eingeplant sind auch kleinere Projektaufträge durch unsere Partner", sagt Austerhuber, die an der HAK Hallein die kaufmännischen Fächer unterrichtet.

Die Liste der Partner kann sich schon vor dem offiziellen Start des neuen Zweigs sehen lassen: Sony, Bosch, Schlotterer, Liebherr und Binderholz, dazu die Industriellenvereinigung. Weitere Firmen zeigen Interesse.







Wirtschaft und Technik

"Hallein ist nach wie vor eine Industriestadt", sagt Direktor Werner Huber. Als es galt, der Schule einen zusätzlichen Schwerpunkt zu verpassen, sei die Wahl deshalb schnell auf die Industrie gefallen. "Wir wollen keine HTL sein, aber an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technik dringend benötigtes Personal ausbilden."

Zusammen mit Elke Austerhuber hat Huber einen komplett neuen Lehrplan ausgearbeitet. Die kaufmännische Ausbildung wird dabei durch fachspezifische Inhalte aus dem Industriebereich ergänzt. Im Mittelpunkt steht das praxisorientierte Kennenlernen der Industrie. Der thematische Bogen wird von der Digitalisierung über Betriebsnachfolge bis hin zu Innovationsmanagement gespannt.







Zwei lebende Fremdsprachen

Gleichzeitig kommt auch die Allgemeinbildung nicht zu kurz. Im Lehrplan sind nach wie vor zwei lebende Fremdsprachen vorgesehen. "Das wollten nicht nur wir, sondern auch unsere Partner aus der Industrie", sagt Huber.

Im Bildungsministerium kam der neue Lehrplan so gut an, dass er nun auf ganz Österreich ausgeweitet werden soll. Weitere "Industrial Business HAKs" soll es in Niederösterreich und an einer Schule in der Steiermark geben. In Westösterreich bleibt die HAK Hallein die einzige mit dem neuen Zweig. Anders als in den Schwerpunkten "Entrepreneurship" und "E-Business" beginnt die Spezialisierung im neuen Zweig nicht in der dritten, sondern schon in der ersten Klasse.

Der erste Jahrgang startet im Herbst 2019. Klassenvorstand wird - wie könnte es anders sein - Elke Austerhuber.