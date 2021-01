HAK Neumarkt wirbt mit Talkshow um neue Schüler

Information gepaart mit Unterhaltung ist das Motto beim "Donnerstalk". Dabei gewähren die Lehrer auch Einblick in ihr Privatleben.

In Zeiten von Corona müssen sich die Schulen innovative Methoden einfallen lassen, um Jugendliche von ihrem Ausbildungsangebot zu überzeugen und sie als neue Schüler zu gewinnen. Die meisten Schulen präsentieren sich virtuell, weil Schnuppertage, Informationsabende und die Tage der offenen Tür in der gewohnten Form derzeit gestrichen sind. Besonders kreativ ist dabei das Team der Bildungsberatung an der HAK/HAS in Neumarkt.

Zum dritten Mal seit Ende November findet heute Abend der "Donnerstalk" statt. Diese Schulsendung auf der Onlineplattform ...