Halbe Million Euro steht für Heizkostenzuschuss bereit

Ab sofort können die 150 Euro Zuschuss für Salzburger mit geringem Einkommen wieder beantragt werden.

Temperaturen um die null Grad Celsius oder weniger - doch nicht alle Haushalte in Salzburg haben genug Geld, um die Heizung an solchen Tagen voll aufzudrehen. Das Land Salzburg bietet jetzt wieder die Möglichkeit, einen Zuschuss zu den Heizkosten zu beantragen. Der Zuschuss in Höhe von 150 Euro wird an Bürger mit Hauptwohnsitz, deren Nettoeinkommen für Alleinstehende 864 Euro und für Paare 1296 Euro nicht überschreitet, ausbezahlt. Für jedes Kind im Haushalt mit Familienbeihilfenbezug kommen 217 Euro, ohne Familienbeihilfenbezug 434 Euro hinzu. Ebenso erhöht sich die Einkommensgrenze für jede weitere erwachsene Person im Haushalt um 434 Euro. Nicht als Einkommen werden Pflegegeld, Familienbeihilfen und Sonderzahlungen (13. und 14. Monatsbezug) angerechnet. 535.000 Euro sind im Sozialbudget dafür vorgesehen. "Das ist eine treffsichere Maßnahme zur Armutsbekämpfung", sagt der grüne Soziallandesrat Heinrich Schellhorn. Im Vorjahr wurde 3566 Haushalten ein Heizkostenzuschuss gewährt.



Der Heizkostenzuschuss kann ab sofort bis 31. Mai 2018 nicht nur online sondern auch bei der zuständigen Wohnsitzgemeinde beantragt werden. Sämtliche Informationen dazu sind auf der Landes-Website unter www.salzburg.gv.at/heizscheck zu finden. Auskünfte gibt es auch in der Sozialabteilung des Landes Salzburg, 5010 Salzburg, Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 0662 8042-3592 oder per E-Mail unter heizscheck@salzburg.gv.at



(SN)