Hallein: 12-Jährige mit E-Scooter von Lieferwagen erfasst und verletzt

Im Ortsgebiet von Hallein ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 12-jähriges Mädchen verletzt.

Im Bereich eines Schutzweges auf der Salzachtalstraße kollidierte eine 12-Jährige, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war, mit der rechten Seite eines Lieferwagens, der von einem 34-jährigen rumänischen Staatsbürger gelenkt wurde. Der Unfallhergang ist bislang unklar und Gegenstand von Ermittlungen, wie die Polizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte. Das Mädchen wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Ein am Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.