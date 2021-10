Hallein: 21-Jähriger verfolgte Nachbarskind - Polizei nahm ihn fest

Einem erst zwölfjährigen Mädchen aus seiner Nachbarschaft soll ein 21-jähriger Mann aus Hallein nachgestellt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest - er ist einschlägig amtsbekannt.

Der Tatzeitraum lag laut Polizeibericht zwischen 27. September bis zum 3. Oktober. In jenen Tagen soll der Mann aus Hallein mehrfach versucht haben, über eine Social-Media-Plattform mit einem zwölfjährigen Mädchen aus der Nachbarschaft zu einem persönlichen Treffen zu überreden. Dabei machte er dem Mädchen anzügliche Komplimente und bot der Zölfjährigen sogar mehrmals einen Joint an, den diese aber ablehnte.

Zudem verfolgte der Halleiner den Standort des Mädchens, denn die Schülerin via Social-Media-Plattform mit ihren Freunden geteilt hatte und tauchte dort auf. Die Eltern der Zwölfjährigen erstatteten Anzeige bei der Polizei.

In weiterer Folge konnten eine Hausdurchsuchung und eine Festnahmeanordnung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg erwirkt werden. Der Halleiner, der nicht geständig ist, wurde am Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Der 21-jährige Halleiner wurde bereits mehrmals von der Polizei wegen Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen angezeigt.