Ein Forstarbeiter musste mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus gebracht werden.

Bei Forstarbeiten stürzte am Montagnachmittag in Hallein ein 27-jähriger Forstarbeiter mit seinem Traktor 50 Meter weit über steiles, felsiges Gelände ab. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr an einem Berghang in der Nähe des BRG Hallein. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus gebracht.

Quelle: SN