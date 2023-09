Hallein: Altstadtrundgang mit Hip-Hop- "Tanzstunde"

Das Salzburger Tanzfestival Flavourama gastierte diese Woche erstmals in der Halleiner Altstadt - zum Start mit einer ganz besonderen Veranstaltung.

Am Samstag war Hallein der Schauplatz eines Tanzspektakels der etwas anderen Art. Am späten Nachmittag zog eine Parade von Menschen, angeführt von Musik, durch die Halleiner Altstadt und blieb an verschiedenen Orten stehen, um zu tanzen. Der Hintergrund: eine vom Tanzfestival Flavourama organisierte Walking Dance Class, bei der man Hallein zu Fuß erkundet und an unterschiedlichen Stationen auf Tänzer und Tänzerinnen trifft.

Hier lernten die Teilnehmer etwas über den Ursprung eines bestimmten Stils, und vor allem auch wie dieser getanzt wird. Gleichzeitig wird die Geschichte Halleins mit dem Workshop verknüpft. "Wir sind immer auf der Suche nach coolen Orten und wir wollten ein bisschen Nähe zu der Natur," sagt eine der Gründerinnen und die Verantwortliche für die künstlerische Leitung, Farah Deen.