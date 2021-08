Hallein arbeitet millionenschwere Hochwasserschäden ab

Das Hochwasser hat in Hallein Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Nun sind Versicherungen und der Katastrophenfonds des Landes am Zug - erst dann will die Stadtgemeinde auch das Spendenkonto öffnen.

Gut ein Monat ist vergangen, seit der Kothbach Teile der Halleiner Altstadt und der Ortsteile Griesrechen und Gamp überflutet hat. An der Oberfläche ist es wie immer, die sichtbaren Schäden im öffentlichen Raum waren großteils in wenigen Tagen beseitigt, auch die meisten Müllcontainer sind wieder verschwunden. Aber hinter den Kulissen ist nach wie vor viel zu tun, vor allem finanziell wird noch viel "aufgeräumt": "Das beschäftigt mich noch mindestens das nächste halbe Jahr", meint Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) ...