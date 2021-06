Hallein: Austritt von Schwefeldioxid bei AustroCel - Unfall fordert Todesopfer

Bei der Firma AustroCel in Hallein ist am Mittwoch gegen 5.40 Uhr giftiges Schwefeldioxid ausgetreten und in die Atmosphäre gelangt. Die Menge war vorerst nicht bekannt. Der Unfall forderte ein Todesopfer. Es handelt sich um einen Mitarbeiter von AustroCel. Drei Leichtverletzte mit Atembeschwerden aus einer benachbarten Firma wurden in Krankenhäuser gebracht.

Um 5.37 Uhr ist es im Bereich der Kocherei der Firma AustroCel in Zeitpunkt dürfte sich ein Mitarbeiter im Gefahrenbereich befunden haben. "In der Regel sind unsere Mitarbeiter für solche Vorkommnisse mit Gasmasken ausgestattet. Wir vermuten, dass irgendein Vorfall diesen Mitarbeiter so überrascht hat, dass er die Gasmaske nicht mehr aufsetzen konnte", sagt AustroCel-Geschäftsführer Jörg Harbring auf SN-Anfrage. Rettungskräfte konnten aufgrund der Gefahrensituation vorerst nicht zu dem Mann vordringen. Gefunden wurde er von Feuerwehrmännern in schwerem Atemgerät. Weitere Mitarbeiter hatten sich zum Unfallzeitpunkt in einer Steuerwarte befunden, sie konnten sich von dort ins Freie retten.

Die um 6.08 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit schwerem Gerät - mit Atemschutzmasken und Sauerstoffflaschen aus. Auch das Rote Kreuz ist mit einem Einsatzleiter und Rettungswagen vor Ort. Der Notarzt musste aber wieder abrücken, da er aus Sicherheitsgründen nicht direkt an den Unfallort vordringen konnte. Der Notarzthubschrauber befand sich weiterhin vor Ort. Drei leicht Verletzte Mitarbeiter einer benachbarten Firma wurden mit Atembeschwerden in Krankenhäuser gebracht - zwei davon nach Hallein, eine ins Landeskrankenhaus Salzburg.

Das Leck konnte mittlerweile gefunden und wieder geschlossen werden. Derzeit wird die Schadstoffbelastung in der Umgebung gemessen, deshalb gibt es vorerst auch noch keine Entwarnung. "Schwefeldioxid riecht sehr stark nach Schwefel - entsprechend viele Anrainer haben sich heute morgen auch über unser Anrainertelefon bei uns gemeldet", schildert Jörg Harbring weiter. Erste Messungen hätten ergeben, dass die Belastung an den Außenstellen bei 0,9 ppm liege - und damit annähernd gleich hoch wie an den Arbeitsplätzen in der Zellstofffabrik. Dort betrage die maximale Schwefeldioxid-Belastung 1 ppm. Somit gehe er davon aus, dass der Unfall keine gesundheitsschädlichen Emissionen zur Folge hatte.

Das Unternehmen rief auf der Homepage und über Radiodurchsagen die Anrainer dazu auf, sich sofort in geschlossene Gebäude zu begeben und sämtliche Fenster und Außentüren zu schließen sowie nasse Tücher bereitzuhalten.

AustroCel Hallein erzeugt Textilzellstoff aus Nadelholz und beschäftigt derzeit rund 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei 130 Millionen Euro. In der Bio-Raffinerie werden bis zu 160.000 Tonnen Viskosezellstoff und 100 GWh Fernwärme sowie 100 GWh Grünstrom produziert. Außerdem produziert das Unternehmen mit seiner Bio-Ethanol-Anlage auf Holzbasis jährlich bis zu 30 Millionen Liter Bio-Ethanol der zweiten Generation.