Hallein bebte und lebte

Eine gelungene Neuauflage nach zwei Jahren Pause feierte am vergangenen Samstag das Halleiner Stadtfest. Ein Rückblick auf eine Altstadt im Ausnahmezustand.

Rund 10.000 Besucher waren es laut den Organisatoren, die am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen nach Hallein strömten. Die ganze Altstadt wurde bespielt, auf dem Oberen Markt und vor dem Stadtkino führten unter anderen der Judoclub Hallein-Tennengau und die Capoeira Sportunion ihr Können vor, der Florianiplatz gehörte Kindern und Familien. Musikalisch war auf den verschiedenen Plätzen für alle etwas dabei, von Blues- und Soulsänger Sugaray Rayford über die Partyband "Die Fetzentaler" und die Halleiner Musikkapellen bis zu Salzburger Größen wie The Seesaw oder Please Madame und verschiedenen DJs. Die Hamburger Rock 'n' Roller Biggs B Sonic konnten sich auch einen Seitenhieb auf die lärmschutzbedingt frühe Sperrstunde um Mitternacht (Musikschluss war um spätestens 23 Uhr) nicht verkneifen: "Pst, bitte nicht lauter als 80 Dezibel applaudieren."

Neue VIP-Lounge am Schöndorferplatz

In der VIP-Lounge "Club 821" am Schöndorferplatz servierte der Hammerwirt aus Oberalm kulinarische Schmankerln wie Trüffel-Gnocchi und Schweinebackerl, für musikalische Schmankerln sorgte US-Pianistin Katie Mahan. Die Zahl 821 bezieht sich übrigens auf die erstmalige urkundliche Erwähnung der Stadt vor 821 Jahren.

Gelungene Zusammenarbeit von TVB und Stadtgemeinde

Nachdem das Stadtfest zwei Jahre pausiert hatte, waren sowohl die Stadt Hallein als auch der Tourismusverband (TVB), die das Fest gemeinsam organisiert hatten, froh über die geglückte Wiederbelebung. "Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Hallein hätte besser nicht sein können", lobte TVB-Chef Rainer Candido. Auch Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) zeigte sich erfreut: "Hallein hat so viel zu bieten. Das Stadtfest war eine perfekte Bühne, um diese Vielfalt in all ihren Facetten zu zeigen."