Hallein bekommt mehr Betten

Ein Apartment-Haus in der Altstadt hat Ende Juni den Betrieb aufgenommen, das Hotel des gleichen Betreibes im ehemaligen Bockwirt soll 2021 starten. Zudem gibt es seit kurzem ein "Urlaub am Bauernhof"-Angebot in Burgfried.

SN/sw/petry Christian Svoboda und seinen Kollegen von der Immobilienentwicklerfirma CAG Real Estate gehört seit Sommer 2019 der ehemalige „Bockwirts“ – 2021 soll das Haus neu als modernes Hotel eröffnet werden.