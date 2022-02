Hallein beschließt den neuen Kindergarten Almbacharena

Vier Krabbel- und sechs Kindergartengruppen für insgesamt 182 Kinder sollen auf dem ehemaligen Fußballplatz eingerichtet werden. Der Zeitplan ist allerdings sehr sportlich.

Mit großer Mehrheit wurde vergangene Woche das Siegerprojekt für den geplanten Kindergarten in der Almbacharena angenommen und die Vergabe des Baurechts an die gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft "Salzburg" beschlossen. SPÖ, Basis, Grüne, Sandra Lindtner (parteifrei) sowie Harald Wasserbacher (ÖVP) stimmten dafür, die restlichen ÖVP-Mandatare enthielten sich. "Es freut mich besonders, dass die Auswahl des Siegerprojekts keine politische Entscheidung war, sondern von Experten, von den Architekten und den Kindergärtnerinnen in der Jury", sagt Bgm. Alexander Stangassinger (SPÖ).

Das Projekt ...