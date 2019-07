Hallein: Biomarkt kann erst im Herbst übersiedeln

Der Wechsel auf den Kornsteinplatz ist so gut wie fix. Einen Beschluss gibt es aber wohl erst im Oktober.

Es war das erste Mal, dass sich alle Beteiligten an einem Tisch einfanden: Vertreter des Biomarkts auf dem Griesplatz und des samstäglichen Grünmarkts auf dem Kornsteinplatz, die Klubobleute der politischen Fraktionen sowie Vertreter von Tourismusverband, Kaufmannschaft und Anrainern. "Ich wollte alle Betroffenen an einem Tisch haben", sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ).

Alle Vertreter bis auf die Standler des Samstag-Grünmarkts sprachen sich dabei für die Übersiedelung des Biomarkts auf den Kornsteinplatz aus. "Es wurde demokratisch abgestimmt, ein solches Ergebnis muss man auch einmal akzeptieren können", sagt Stangassinger in Richtung der Grünmarkt-Standler, die nach wie vor Einbußen befürchten.

Jetzt ist Geduld gefragt

Allerdings müssen sich die Biomarkt-Standler noch gedulden. Weil für die Übersiedelung die Halleiner Marktordnung geändert werden muss, ist ein Beschluss der Gemeindevertretung nötig. Die nächste Sitzung findet allerdings erst Mitte Oktober statt. Ursprünglich war man davon ausgegangen, die Übersiedelung bereits in der nächsten Gemeindevorstehungssitzung am 4. Juli durchwinken zu können. Den Standlern des samstäglichen Grünmarkts will man entgegenkommen, indem die maximale Zahl an Ständen am Freitagnachmittag auf sechs begrenzt wird.

Florianiplatz als Alternativstandort wurde abgelehnt

Vizebürgermeister Florian Scheicher (ÖVP) - er ist auch Vorsitzender im Ausschuss für Stadtmarketing - stimmte der Übersiedelung zu, brachte bei dem Treffen aber den Florianiplatz als Alternativstandort für den Biomarkt ins Spiel. Was die Biomarkt-Standler ablehnen. "Sie sagen, der Standort wäre für sie keine Verbesserung", betont Scheicher. Dem Vernehmen nach sprachen sich einmal mehr auch die im Verein "Gemeinsam für Hallein" organisierten Altstadtkaufleute und der Tourismusverband entschieden für den Kornsteinplatz als neuen Standort des Biomarkts aus, um dadurch mehr Frequenz in die Halleiner Altstadt zu bringen. strü