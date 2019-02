Hallein: Der Sessellift auf den Zinkenkogel fährt wieder

Ein Lawine hatte vor zwei Wochen eine Liftstütze beschädigt.

Vom Steilhang des Zinkenkogels ging am 10. Februar eine Lawine ab und beschädigte eine Stütze des Sesselliftes. Der Betrieb musste eingestellt werden - startet jedoch am Samstag wieder. "Realistischerweise mussten wir damit rechnen, in dieser Saison nicht mehr in Betrieb gehen zu können", sagt Halleins Bürgermeister Maximilian Klappacher (ÖVP).

Anzeige

Sämtliche Reparaturarbeiten sind aber abgeschlossen, am Freitag erteilte die Seilbahnbehörde die Freigabe zur Betriebsaufnahme. Bereits einen Monat vor dem Lawinenabgang wurde der Steilhang wegen der Risse in der Schneedecke gesperrt. Eine Sprengung der Lawine blieb in weiterer Folge ohne Erfolg.



Quelle: SN