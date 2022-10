Hallein: Diebstahl in einem Lebensmitteldiskonter

Am späten Freitagnachmittag kam es zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in Hallein - eine dreistellige Summe sowie ein Computer wurden entwendet. Ermittlungen laufen.

Am Freitag gegen 17.15 Uhr kaufte ein bis dato unbekannter Täter in einem Lebensmitteldiskonter in Hallein, zwei iPhones und bezahlte diese in bar. Gleich im Anschluss gab er sie wieder zurück und ließ sich den dreistelligen Betrag wieder bar auszahlen, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Außerdem soll der Mann einen Desktop PC in der Hand gehabt haben, den er jedoch nicht nehmen wollte und wieder zurückstellte. Gegen 19.40 Uhr bemerkten eine Kassiererin den Fehlbestand einer ebenfalls dreistelligen Summe und der Computer war ebenfalls gestohlen worden.

Ähnlicher Vorfall in St. Johann im Pongau

Der Täter wird als eher klein, eher dick und südländischer Typ beschrieben. Der Mann wirkte nach Aussagen der Mitarbeiter wie ein Bauarbeiter und sprach kein Deutsch, sehr schlecht englisch und wollte auf Spanisch bedient werden.

Ein gleichgelagerter Sachverhalt wurde ebenfalls in einem Lebensmitteldiskonter in St. Johann im Pongau gemeldet, berichtet die Polizei. Ermittlungen in beiden Fällen laufen.