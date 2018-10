Krampusse und Perchten im Oktober? Die Maskenausstellung in der Alten Saline in Hallein lockte viele Besucher an und beweist, dass die Tradition Modetrends überlegen ist.

Noch haben die Krampus- und Perchtenläufe gar nicht begonnen. Trotzdem zogen die düsteren Gesellen am Wochenende in Hallein mehr als 7000 Besucher in ihren Bann. Zum 16. Mal lud die Halleiner Igonta Pass zur Maskenausstellung in die Alte Saline auf der Pernerinsel.