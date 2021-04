Hallein: Einbrecher entkam mit 3000 Euro Bargeld

Gleich drei Einbrüche soll ein und derselbe Täter im Halleiner Stadtteil Taxach verübt haben. Dem Kriminellen fielen dabei 3000 Euro Bargeld in die Hände.

Die Coups hatten sich nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Freitag ereignet. Laut ersten Ermittlungen dürften die drei Einbrüche in Firmen in Taxach auf das Konto eines Täters gehen.

In den Objekten brach der Kriminelle verschlossene Türen, Kästen und Schubläden auf. In einem der Tatorte knackte der Einbrecher einen Tresor.

Insgesamt wurden zirka 3000 Euro Bargeld gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt - der Täter ebensowenig.