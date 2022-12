Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hallein ein. Die Täter verschafften sich über die Terrassentüre Zugang zu dem Objekt und stahlen mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt, berichtet die Polizei.