Hallein feilt an seinem neuen "Ressourcenpark"

Der völlig überaltete Wertstoffsammelplatz im Ortsteil Gamp bekommt ein modernes Gesicht - das auch helfen soll, die lärm- und verkehrsgeplagten Anrainer zu entlasten. Diese bleiben aber skeptisch.

Der Name Ressourcenpark ist neu, aber es soll weit mehr sein als eine Umbenennung des Wertstoffsammelplatzes in Gamp. Dies zeigte die Präsentation des Architektenbüros Planconsort Ende Mai in der Gemeindevertretungssitzung: Auf dem 6000 m2 großen Gelände soll "eines der modernsten Altstoffsammelzentren Österreichs" entstehen, wie Bgm. Alexander Stangassinger (SPÖ) meint, das noch dazu die Lärm- und Verkehrssituation für die Anrainer entschärft.

Die Verkehrserschließung erfolgt vom Pingitzerkai aus, für die Containerabholung gibt es eine eigene Route, um Staus zu vermeiden ...