Hallein: Forstgarten-Öffnung wird zum Zankapfel

Eine Öffnung dieses Teils des Forstgartens planen aber auch Klaus Weickl und Felix Ganzer seit Jahren: "Die Idee wäre ein öffentlicher Gemeinschaftsgarten, den eine Gruppe von Leuten gemeinsam bewirtschaftet und der als Naherholungsfläche zugänglich ist." Mittlerweile gibt es bereits Wasserleitungen, einen Kräutergarten, ein Hühnerhaus, ein Gewächshaus und eine Ackerfläche. "Es soll sehr naturbelassen bleiben, aber es braucht noch neue Zugänge, Durchwegung, Spielflächen, Sitzgelegenheiten und Schutzgebiete für die Tiere, wir haben zum Beispiel eine Dachsfamilie." Einen Verein haben die beiden bereits gegründet ("Pflanzen, Tiere, Mensch"), und wollen auch die Stadt ins Boot holen. Dem Bürgermeister hätten Weickl und Ganzer bereits 2019 ihr Projekt vorgestellt, sagen sie, "aber seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört".

Bgm. Stangassinger betont, es gehe nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um eine Öffnung der Fläche für die Allgemeinheit: "Ich werde die Herren noch zu Gesprächen einladen und wir werden schauen, wo wir einen gemeinsamen Nenner finden und ob wir gemeinsam etwas entwickeln können."

Grüne Oase mitten in der Halleiner Altstadt

Es ist ein kleines Paradies mitten in der Halleiner Altstadt: Über 10.000 m2 zwischen Griestor und Salzberghalle erstreckt sich der Forstgarten. Rund die Hälfte davon ist sogar ein Teil des historischen Griesrechenkanals, in dem bis vor rund 100 Jahren das für die Salinen nötige Holz aus der Salzach "gefischt" wurde. Bis in die 1990er war im Forstgarten die Tennengauer Forstverwaltung der Bundesforste angesiedelt. Als diese ihre Forstbezirke neu organisierten und die Verwaltung nach Abtenau übersiedelten, pachtete 2001 der Halleiner Bauunternehmer Klaus Weickl den Großteil des Geländes auf 30 Jahre und machte es nutzbar.



Öffentlich zugänglich war der Garten bisher meist bei Veranstaltungen: 13 Jahre lang veranstalteten Weickl und seine Frau dort einen Adventmarkt, es gibt verschiedene Workshops und Kurse, 2020 gastierte dort das FM4-"Picknick im Grünen" und die Salzburger Popgruppe Mynth für Konzerte, 2014 war ein Zirkusprojekt der Sonderpädagogischen Zentren Hallein und Abtenau zu Gast. "Die Tür des Gartens steht tagsüber offen für jeden, der Ruhe und Einkehr sucht", betont Weickl mit Verweis auf das "Einkehr.Stille"-Schild am Eingang. Er selbst wohnt im Haus der ehemaligen Forstverwaltung, zudem sind dort Arztpraxen untergebracht.