Hallein hat eine neue Finanzchefin

Die bisherige stellvertretende Stadtamtsleiterin Johanna Weißenbacher folgt auf Karl-Heinz Marx.

Die gebürtige Ebenauerin galt bereits längere Zeit als Personalreserve der Stadtverwaltung. Im Juni 2012 war die studierte Juristin als Quereinsteigerin in die Stadtamtsleitung gekommen. Im vergangenen Sommer avancierte die heute in Krispl lebende Mutter zweier Töchter zur Stellvertreterin des Stadtamtsdirektors Erich Angerer. "Sie gilt seit Jahren als Säule der Stadtamtsdirektion und der gesamten Stadtverwaltung", sagt Angerer.

Bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevorstehung wurde die 38-Jährige einstimmig zur neuen Leiterin der Abteilung für Finanz- und Rechnungswesen bestellt. Sie folgt auf Karl-Heinz Marx, der kürzlich nach längerer Krankheit seine Pension antrat.

Weißenbacher selbst gab sich in einer ersten Reaktion "erfreut, als erste Frau eine Abteilung der Stadt Hallein leiten zu dürfen. Es war für mich der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu machen und ein höheres Maß an Verantwortung zu übernehmen." Sie könne auf diese Weise nicht nur einen "ganz wesentlichen Fachbereich leiten", sondern auch "ein motiviertes und kompetentes Team begleiten und diesem bei den anstehenden Veränderungen meinen Erfolgskompass zur Verfügung stellen."

Erste große Herausforderung für die Neo-Finanzchefin sind die bereits laufenden Vorbereitungen für das vom Bund vorgeschriebene neue Rechnungswesen, die sogenannte "Drei-Komponenten-Rechnung".

Bürgermeister Gerhard Anzengruber (ÖVP) zeigte sich im Zuge der Bestellung Weißenbachers "stolz, dass durch eine kontinuierliche Personalentwicklung neuerlich eine Spitzenposition in der Verwaltung aus dem Personalreservoir der Stadtgemeinde nachbesetzt werden konnte".

Wenn es ihre neue Aufgabe zulässt, will Weißenbacher ihre Freizeit weiterhin am liebsten lesend - ihr Steckenpferd ist die Geschichte - oder in der Salzburger Natur verbringen.