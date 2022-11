Hallein kämpft mit dem Müll - neuer Recyclinghof gefordert

Die Müllentsorgung in Hallein sorgt nun auch für politische Diskussionen. Bis zum Bau eines modernen Sammelplatzes müsse jener in Gamp herhalten, meint die SPÖ. Unzumutbar, sagt sie ÖVP.

Hallein hat ein Müllproblem. Der Wertstoffsammelplatz in Neualm wurde 2020 behördlich geschlossen, der daraufhin provisorisch erweiterte und länger geöffnete Sammelplatz in Gamp pfeift ebenfalls aus dem letzten Loch. Noch dazu werden weder Papier noch Plastikmüll flächendeckend abgeholt, wie in den meisten Orten, sondern müssen selbst entsorgt werden.

Nun hat die ÖVP das Müllproblem auch in der Gemeindevertretungssitzung thematisiert: Nach der Beschwerde eines lärmgeplagten Anrainers in Gamp stellte sich heraus, dass die erweiterten Öffnungszeiten des Platzes gar nicht behördlich ...