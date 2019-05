Hallein: Kindergarten im "Poly" soll weiterwachsen

Schon seit sechs Jahren muss die Polytechnische Schule in Hallein-Gamp Räumlichkeiten für die städtische Kinderbetreuung abtreten. Nun soll sie komplett in den ersten Stock wandern, da der "Kindergarten" bis Herbst weiter wachsen soll - beziehungsweise muss.

126 Kinder warten derzeit auf einen Platz in der städtischen Kinderbetreuung in Hallein. Bei 82 ist es dringend, hier gehen beide Eltern arbeiten. Eine Teillösung scheint nun in der Polytechnischen Schule (PTS) gefunden: Geht es nach Bgm. Alexander Stangassinger (SPÖ), ...