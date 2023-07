Hallein: Lenker erfasste Frau beim Rückwärtsfahren

Ein 48-jähriger Nordmazedonier fuhr am Montag in der Früh aus der Einfahrt eines Mehrparteienhauses in Hallein aus. Zuvor hatte er seinen Sohn einsteigen lassen. Bei Rückwärtsausfahren nahm der Mann plötzlich einen dumpfen Knall an der Rückseite seines Fahrzeuges wahr, wie die Polizei in ihrer Aussendung am Montagabend meldet.

Bei der Nachschau entdeckte der Lenker eine 68-jährige Frau aus Hallein, am Boden liegend. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Unfall dürfte laut derzeitigen Ermittlungen auf die Unachtsamkeit des Lenkers zurückzuführen sein.