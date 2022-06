Hallein muss in seine Schulen investieren

Die Mittelschule Stadt wird als nächstes saniert, auch Burgfried und Neualm brauchen dringend Investitionen. Vor allem letztgenannte wird ein Mammutprojekt - selbst ohne den einst angedachten "Bildungscampus".

Stockwerk für Stockwerk soll die Mittelschule Hallein-Stadt in den kommenden drei Jahren erneuert werden. "Brandschutz, Elektrik, barrierefreie Toiletten, ein Lift, die EDV-Ausstattung etc.", zählt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) auf. Insgesamt investiere die Stadtgemeinde rund vier Millionen Euro in die Sanierung des Gebäudes am Lindorferplatz, das 1898 (schon damals als Schule) anlässlich des Thronjubiläums von Kaiser Joseph I. eröffnet wurde.

Nach der Volksschule Rif-Rehhof und dem Umbau der Polytechnischen Schule für jeweils rund drei Millionen ist dies bereits das ...