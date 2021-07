Hallein: Nach der großen Welle kam die große Hilfe

Das Hochwasser in Hallein brachte ein katastrophales Maß an Zerstörung - aber auch eine ungeahnte Welle an Hilfsbereitschaft.

Das Penninger-Haus in der Augustinergasse war eines der ersten in der Altstadt, die das Hochwasser traf: "Meine Mutter rief mich an, dass die Pegelstände steigen, aber es würde wohl noch eine Zeit lang aushalten. Tja, 20 Minuten später war das Wasser im Hof", sagt Ernst Penninger im TN-Gespräch. Eine Verklausung eines Baumes in der Brücke vor dem Haus hat die Situation dann noch verschlimmert. "Wir hatten anderthalb Meter Wasserstand im Haus. Es ist ein erheblicher Sachschaden entstanden, auch zwei Autos ...