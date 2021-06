Hallein: Nächtlicher Einsatz im Gewittersturm am Südgrat des Großen Barmsteins

Die Bergrettung Hallein ist am späten Sonntagabend zu einem Einsatz am Großen Barmstein gerufen worden: Ein Kletterer steckte etwa eine Seillänge unter dem Gipfel fest und gab an, nicht mehr weiterzukönnen.

"Zum Glück fand er unter einer Nische Schutz vor dem aufziehenden Gewitter", sagt Ortsstellen- und Einsatzleiter Christian Schartner. Auf der abschüssigen Platte musste er auf die Bergung von oben warten - die Ortung des Verunglückten gelang durch Lichtzeichen. Das 15-köpfige Einsatzteam der Bergrettung Hallein stieg nach der Alarmierung um 21.19 Uhr im Gewitter zum Gipfel des Großen Barmstein auf. Ein Retter - eingewiesen durch einen am Kleinen Barmstein positionierten Kollegen - wurde am Seil zum Kletterer abgelassen. "Wir haben ihn durch eine Dyneema-Seil-Bergung nach oben gezogen", so Schartner. Der Verstiegene war unverletzt und wohlauf. Der Niederösterreicher stieg bereits am Vormittag in die Kletterroute ein: "Nach seinen Angaben wurde es ihm zu heiß und daher legte er eine Rast ein." SN/bergrettung hallein Die Einsatzstelle bei Tageslicht gesehen. Die Route am Südgrat (IV-) benötigt normalerweise gut eine Stunde für den Durchstieg. Der Mann war mit einem Klettersteigset ausgerüstet. "Der Südgrat wird allerdings von den einheimischen Kletterern gemieden, da er sehr brüchig und gefährlich ist", betont Schartner (Einsatzende war am Montag um 0.30 Uhr).