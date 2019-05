Hallein: Palmers zieht ins Hickade-Haus

Nach zwei Jahrzehnten als Palmers-Lady in Hallein geht Dorothea Weidinger im Sommer in Pension. Neue Franchisepartner sind Peter und Irmgard Ganzer. Sie übersiedeln das Geschäft auf den Unteren Markt.

Fast drei Jahre nach Beginn der Umbauarbeitem am Hickade-Haus in der Halleiner Altstadt lässt Eigentümer Peter Ganzer mit einer Ankündigung aufhorchen: Im kommenden Oktober will der Unternehmer in den renovierten Räumlichkeiten einen Palmers-Store eröffnen. Das derzeitige Geschäft in der Thunstraße schließt mit dem Pensionsantritt der bisherigen Betreiberin Dorothea Weidinger Ende August. "Es wäre sehr schade, würde es Palmers in Hallein nach so langer Zeit nicht mehr geben", sagt Peter Ganzer.

Neues Erscheinungsbild, neues Beraterteam

Während die Geschäftsfläche im neuen Gebäude mit rund 100 Quadratmetern annähernd gleich bleibt, wird die Optik der Filiale an das neue Erscheinungsbild der Marke Palmers angepasst. Ein neues Beraterteam wird die Kunden im Geschäft betreuen. "Wir werden dafür neue Mitarbeiterinnen einstellen", betont Ganzer im Gespräch mit den "Tennengauer Nachrichten".

Das im Besitz der Firma Ganzer stehende Hickade-Haus am Unteren Markt sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Kritik. Zu lange dauere die Baustelle, zu wenig habe Ganzer unternommen, um das Erscheinungsbild zu verbessern, hieß es (die TN haben berichtet).

Schwierige Verhandlungen mit dem Ortsbildschutz

Als Grund für die lange Verzögerung bei den Umbauarbeiten an seinem Gebäude mitten in der Halleiner Altstadt nennt Ganzer nicht zuletzt die schwierige Abstimmung mit der Ortsbildschutzkommission. "Wir haben lange keinen gemeinsamen Nenner finden können, seit vergangenem Sommer ist aber endlich alles geklärt", sagt Ganzer.

In den jetzt für Palmers reservierten Räumlichkeiten hatte die Famili Alfaré, zuletzt in vierter Generation Lilo Alfaré, von 1894 bis März 2016 das Haushaltswarengeschäft "Hickade" geführt, weshalb das Haus unter Halleinern noch heute unter diesem Namen bekannt ist.

Der im Jahr 1914 von Ludwig Palmers gegründete Textilkonzern Palmers ist seit über 70 Jahren in Hallein vertreten. Das Sortiment umfasst unter anderem Dessous, Bademode und Nachtwäsche.